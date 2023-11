Prozessauftakt in Güstrow: Arbeit auf illegaler Mülldeponie Stand: 28.11.2023 05:18 Uhr Vor dem Güstrower Amtsgericht beginnt heute ein Prozess wegen illegaler Abfallbeseitigung gegen einen 37-Jährigen. Der Mann soll monatelang auf einer illegalen Mülldeponie in Güstrow gearbeitet haben.

Von heute an muss sich ein Mann vor dem Güstrower Amtsgericht wegen illegaler Abfallbeseitigung verantworten. Mehrere Monate lang soll der 37-Jährige auf der illegalen Mülldeponie in Güstrow gearbeitet haben, die für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte.

Gefährliche Abfälle illegal entsorgt

Über Jahre waren auf einem mehr als sechs Hektar großen Gelände am Stadtrand von Güstrow insgesamt 28.000 Tonnen überwiegend gefährliche Abfälle illegal entsorgt worden, darunter Asbest, Mineralwolle und Chemikalien. Sie mussten nach der Entscheidung zur Räumung der illegalen Deponie fachgerecht entsorgt werden, was rund fünf Millionen Euro an Steuergeldern kostete.

Suche nach Tätern läuft noch

Die Suche nach den Hauptverantwortlichen läuft seit Jahren - auch im Ausland. Der 37-jährige Deutsche, der sich nun vor dem Güstrower Amtsgericht verantworten muss, soll mehrere Monate lang auf der illegalen Deponie gearbeitet und dort in einem Wohnwagen gelebt haben. Ihm werden verschiedene Beihilfehandlungen zum unerlaubten Umgang mit Abfällen und der illegalen Abfallentsorgung vorgeworfen. Er gilt als ein Nebentäter.

