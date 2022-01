Prozessauftakt Schwerin: Steuerhinterziehung von 500.000 Euro Stand: 24.01.2022 14:12 Uhr Sechs Männer zwischen 30 und 61 Jahren sollen unter anderem in Demmin illegal Tabak für Wasserpfeifen hergestellt und damit Steuern in Höhe von mehr als einer halben Million Euro hinterzogen haben. Sie müssen sich nun vor dem Landgericht Schwerin verantworten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten den Tabak Anfang 2017 im Keller eines Privathauses in einem Demminer Wohngebiet gemischt. Die Beschuldigten kommen aus Syrien, Jordanien und der Türkei.

Anwohner hatten Anlieferung und Geruch bemerkt

Anwohnern war die massenweise Anlieferung von Tabak aufgefallen. Sie hatten sich außerdem beim Ordnungsamt über den strengen Geruch beschwert. Nach einer Durchsuchung Ende 2017 war vorerst Schluss mit der Produktion, damals konnten die Ermittler allerdings noch nicht ausreichend viele Beweise sichern.

Fünf Tonnen Tabak in Demmin produziert

Nach der Durchsuchung produzierten die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft in Eckernförde in Schleswig-Holstein weiter. Ende 2018 wurden dann alle vorläufig festgenommen. Insgesamt sollen die Angeklagten 23 Tonnen Tabak illegal hergestellt haben, fünf Tonnen davon in Demmin. Vertrieben wurde er in ganz Norddeutschland. Das eingenommene Geld wurde bis heute nicht gefunden. Die Angeklagten müssen mit Haft- und Bewährungsstrafen rechnen. Ein Urteil wird nicht vor Ende April erwartet.

