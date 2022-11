Stand: 10.11.2022 13:47 Uhr Prozessauftakt: Dreijährigen Sohn mit Holzbrett traktiert?

Weil er seinen dreijährigen Sohn mit einem Holzbrett mehrfach geschlagen haben soll, muss sich ein 26-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem Mann werden Misshandlung eines Schutzbefohlenen sowie mehrere Fälle von gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Als die Frau sich vor ihren Sohn stellte, sei auch sie geschlagen worden. Die Frau habe die Polizei alarmiert. Eine Zeugin aus der Kindertagesstätte sagte, das Kind sei im Juni 2022 mehrfach "mit blauen Flecken übersät" zur Kita gekommen. Motiv für die Misshandlung soll Ärger des Mannes darüber gewesen sein, dass das Kind nicht ruhig gewesen sei. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ein Urteil wird in zwei Wochen erwartet.

