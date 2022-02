Stand: 03.02.2022 10:40 Uhr Prozess wegen fahrlässiger Brandstiftung in Loitzer Sägewerk

Seit heute steht ein Handwerker wegen fahrlässiger Brandstiftung in einem Sägewerk in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor Gericht. Er soll im Sommer 2020 nach Feierabend auf dem Dach des Holzlagers geschweißt und so ein Großfeuer ausgelöst haben. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der entstandene Schadenbetrug mehr als eine Million Euro. | 03.02.2022 10:29

