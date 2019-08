Stand: 06.08.2019 07:22 Uhr

Prozess um Geiselnahme in Lalendorf beginnt

Am Rostocker Landgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer, denen Geiselnahme, Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden. Die Angeklagten sollen im März in Lalendorf im Landkreis Rostock einen 39-Jährigen in eine Gartenlaube gelockt und schwer misshandelt haben.

Opfer stundenlang geschlagen

Die Staatsanwaltschaft Rostock geht davon aus, dass die 35 und 63 Jahre alten Männer geplant hatten, ihr Opfer zusammenzuschlagen. Dafür hat der Jüngere der beiden laut Anklage den Mann in seine Gartenlaube in Lalendorf gelockt. Zunächst sei dort das Handy des 39-Jährigen zerstört worden. Die Angeklagten sollen ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Kleidung abgenommen und verbrannt haben. Über zwei Stunden hätten sie dann ihr Opfer geschlagen - mit einem Axtstiel, der flachen Axtseite und mit den Fäusten.

Jüngerer Angeklagter in U-Haft

Zudem habe er nackt für mehrere Minuten Holz hacken müssen, was einer Männer gefilmt habe. Letztendlich soll der jüngere Beschuldigte dem Mann mit einer Kettensäge gedroht haben, ihn zu zersägen und dass sie ihn und seinen Lebensgefährten umbringen würden, sollte er zur Polizei gehen. Der 35-Jährige sitzt nach Angaben des Rostocker Landgerichtes bereits in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Der 63-Jährige hat sich bislang nicht geäußert und ist auf freiem Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.08.2019 | 08:00 Uhr