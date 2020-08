Stand: 18.08.2020 07:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Drei Männer wegen 68 Kilogramm Drogen vor Gericht

Vor dem Landgericht Rostock müssen sich drei deutsche Männer wegen Drogenhandels verantworten. Insgesamt geht es um fast 68 Kilogramm Drogen, die bei den Angeklagten sichergestellt wurden - darunter 54 Kilo Marihuana und dreieinhalb Kilo Kokain. Gefunden wurden die Drogen im Wert von rund 700.000 Euro bei einer großangelegten Razzia in Laage (Landkreis Rostock). In diesem Zusammenhang sind insgesamt acht Männer festgenommen worden. Einer wurde bereits zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. In einem anderen Fall läuft derzeit der Prozess. | 18.08.2020 07:50