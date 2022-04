Prozess: 17 Migranten über Belarus eingeschleust Stand: 06.04.2022 04:55 Uhr Ein halbes Jahr nach der Festnahme müssen sich in Neubrandenburg vier mutmaßliche Schleuser vor Gericht verantworten, die die sogenannte Belarus-Route genutzt haben sollen.

In Neubrandenburg beginnt heute ein Prozess wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die Staatsanwaltschaft hat vier Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 35 Jahren angeklagt. Sie sollen im Herbst vergangenen Jahres 17 Migranten über fast 1.000 Kilometer im engen Laderaum eines Transporters von Belarus durch Polen nach Deutschland gebracht haben. Den Flüchtlingen aus Syrien und Ägypten soll dabei pro Person jeweils nur 0,25 Quadratmeter Platz und kaum Trinkwasser zur Verfügung gestanden haben.

Angeklagte in Untersuchungshaft

Die Bundespolizei hatte drei der Angeklagten und die geschleusten Migranten am 12. Oktober 2021 bei Ladenthin (Kreis Vorpommern-Greifswald) gefasst. Ein vierter Verdächtiger war geflohen, konnte aber später ermittelt werden. Der Prozess wird vom Amtsgericht Pasewalk geführt. Er findet aber aus Platzgründen in den Räumen des Landgerichts Neubrandenburg statt. Zwei der Angeklagten sollen den Transporter und die anderen ein Begleitfahrzeug gefahren haben, sie sitzen in U-Haft. Die Migranten kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Es ist der zweite Prozess zu Schleusungen auf der sogenannten Belarus-Route nach Vorpommern. Im Februar hatte das Amtsgericht zwei Schleuser zu drei Jahren beziehungsweise zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Die Strafen sind noch nicht rechtskräftig.

