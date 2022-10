Proteste in MV: Autokorsos gegen Energiepolitik Stand: 13.10.2022 17:40 Uhr Die Initiative “Unternehmeraufstand MV” hat am Donnerstag landesweit zu Autokorsos gegen die Energiepolitik aufgerufen. Unter anderem in Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald setzten sich der Polizei zufolge ab 16.00 Uhr die Kolonnen langsam in Bewegung.

Ersten Zählungen zufolge sammelten sich in Rostock über 100, in Güstrow rund 150 Fahrzeuge und in Neubrandenburg 350. Auf dem Parchimer Flughafen-Parkplatz sind etwa 170 Fahrzeuge gestartet, in Schwerin in etwa 70 und in Wismar laut Polizei-Angaben etwa 100 Fahrzeuge.

Das fordern die Demonstranten

Auf der Webseite der Veranstalter werden - neben niedrigeren Energiekosten - unter anderem ein Ende der Sanktionen gegen Russland, ein Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und Neuwahlen gefordert. Begründet werden diese Forderungen unter anderem mit Existenzangst und fehlendem Gehör von Unternehmensverbänden und der Politik.

Angaben des Dachverbands der Unternehmerverbände UVMV im Nordosten nach wird die Initiative von keinem der Mitgliedsverbände offiziell unterstützt. Einem Sprecher zufolge heiße das aber nicht, dass keine Unternehmerinnen und Unternehmer beteiligt sind.

Laut Polizei sind die Anmelder vielerorts deckungsgleich mit den Organisatoren der seit einigen Wochen am Montag stattfindenden Kundgebungen. Auch diese wenden sich unter anderem gegen die Energiepolitik in Land und Bund wenden.

So ordnet das Innenministerium die Proteste ein

Eine Sprecherin des Innenministeriums MV sagt auf Anfrage von NDR 1 Radio MV: “Wenngleich die meisten dieser legitimen Veranstaltungen und Demonstrationen ohne eine feststellbare Steuerung aus dem extremistischen Milieu stattfinden, ist jedoch aus Sicht des Verfassungsschutzes zu beobachten, dass auch Rechtsextremisten, Reichsbürger und Personen aus dem Spektrum derer, die die Legitimität des Staates ablehnen, zu diesen Protesten aufrufen, daran teilnehmen und so auch versuchen, diese für sich zu nutzen.” Diese würden im Zuge dieser Proteste oftmals die Anmelder-Rolle oder andere organisatorische Positionen übernehmen, so die Sprecherin.

