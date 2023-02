Stand: 25.02.2023 18:34 Uhr Proteste gegen Ukraine-Krieg und LNG-Terminal

Etwa 1.400 Menschen haben am Sonnabend in Mecklenburg-Vorpommern für eine diplomatische Lösung des russischen Krieges gegen die Ukraine und gegen weitere Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine demonstriert. Mit 650 Teilnehmern waren die meisten Frauen und Männer auf dem Neubrandenburger Marktplatz unterwegs. Protestiert wurde auch in Güstrow, Waren, Anklam, Parchim, Stralsund und Schwerin. Wie die Polizei informierte, verliefen alle Veranstaltungen ohne Zwischenfälle. In Sellin auf Rügen protestierten etwa 400 Demonstranten an der Seebrücke gegen den geplanten Bau eines LNG-Terminals vor der Küste Insel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.02.2023 | 19:00 Uhr