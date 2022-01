Proteste gegen Corona-Politik: Aufgeheizte Stimmung in Rostock Stand: 10.01.2022 19:11 Uhr Erneut sind in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik von Bund und Land auf die Straße gegangen. In Rostock setzte die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

In mehr als zehn Städten des Landes fanden am Montagabend Demonstrationen statt. Die meisten Teilnehmer wurden erneut in Rostock erwartet - begleitet von Gegenprotesten. Dort war die Stimmung aufgeheizt. Die Polizei setzte in der Rostocker Innenstadt Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

Auflagen nicht eingehalten

Auch zwei Wasserwerfer fuhren vor, kamen aber nicht zum Einsatz. Die Beamten hatten zuvor mehrfach den Demonstrationszug gestoppt und die Einhaltung der vorgeschriebenen Maskenpflicht gefordert. Der Großteil der Demonstranten hielt sich dennoch nicht an die Versammlungsauflagen.

Unangemeldeter Protest in Anklam

Die Demonstration war mit rund einer Stunde Verspätung gestartet, weil der Veranstalter zunächst nicht ausreichend Ordner benennen konnte. Entlang der Demonstrationsroute versammelten sich diverse Befürworter der Corona-Maßnahmen- und einer Impfpflicht. Auch in Anklam wurden die Auflagen zum Tragen einer Maske nicht eingehalten. Eine unangemeldete Demonstration gegen Corona-Maßnahmen zog am Abend durch die Stadt.

