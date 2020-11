Proteste gegen Anti-Corona-Maßnahmen in Schwerin Stand: 11.11.2020 06:13 Uhr Nach langem Hin und Her über Teilnehmerzahlen haben in Schwerin einige Hundert Demonstranten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert - auch Menschen aus anderen Bundesländern.

In Schwerin haben am Dienstagabend rund 450 Menschen aus verschiedenen Bundesländern gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Polizei sicherte die Demo mit etwa 130 Beamten. Die Veranstaltung verlief laut Polizei friedlich.

Riesen-Demo untersagt, kleine Proteste erlaubt

Bei den Protesten am Bertha-Klingenberg-Platz waren Transparente mit Schriftzügen wie "Stoppt den Test-Terror" und "Niemand wird uns das freie Atmen verbieten" zu sehen. Abstände wurden laut Polizei kaum eingehalten, auch Masken trugen die Demonstranten nicht. Die Stadt Schwerin hatte für Dienstagabend zwei kleinere Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen genehmigt, nachdem sie eine Protestaktion mit bis zu 100.000 angemeldeten Teilnehmern per Ordnungsverfügung untersagt hatte. Anmelder der zugelassenen Demonstrationen war ein Schweriner Arzt und ein Warener "Querdenker". Die Gruppierung mobilisiert bundesweit gegen die aus ihrer Sicht unangemessenen Corona-Schutzmaßnahmen.

Einreise von Demo-Teilnehmern beschäftigt Gerichte

Unter den Demonstranten waren auch fünf Personen der "Querdenker"-Gruppierung, die am Dienstag für einen großen Polizeieinsatz im Raum Neustrelitz gesorgt hatten. Die Gruppe musste laut Entscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald zunächst das Land verlassen, weil ihre Einreise gegen die geltenden Corona-Maßnahmen verstieß. Das Einreiseverbot beschäftigte die Polizei, die Gerichte und die Versammlungsbehörden den ganzen Tag. Am Abend entschied das Verwaltungsgericht Schwerin schließlich, dass die Gruppe doch im Land sein und an der Schweriner Demonstration teilnehmen durfte.

Am Montag waren in ganz Mecklenburg-Vorpommern insgesamt rund 1.200 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren.

