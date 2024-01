Proteste auf Straßen: Liveticker zum Unternehmeraufstand in MV Stand: 22.01.2024 06:20 Uhr Zwei Wochen nach den den bundesweiten Bauernprotesten demonstrieren heute Unternehmer und Landwirte auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Von 6 Uhr an kommt es im ganzen Land zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Alle Entwicklungen hier im Liveticker bei NDR.de.

Das Wichtigste in Kürze:

Sternfahrten starten am frühen Morgen aus verschiedenen Orten

Zentrale Versammlungen in Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg geplant

Polizei sperrt mehrere Autobahnabfahrten wegen der Autokorsos

Nur wenige Teilnehmer an Sammelpunkten

Unsere Reporter auf dem Parkplatz Mahnkesche Wiese in Stralsund und im Gewerbegebiet Weitin in Neubrandenburg melden, dass bisher nur wenige Protestteilnehmer an diesen beiden Sammelpunkten angekommen sind. Vom Organisator in Neubrandenburg heißt es, man nehme sich Zeit und plane den Start des Autokorsos gegen 8 Uhr.

Aktionen gegen Wirtschafts- und Steuerpolitik

Weitere Teilnehmer der Autokorsos versammeln sich in Anklam am Flughafen, im Stadthafen in Rostock, in Grimmen und in Schwerin. Sie wollen in Sternfahrten und bei Kundgebungen unter anderem für bessere Wettbewerbsbedingungen für Landwirte, für eine Abschaffung der CO2-Steuer, für eine Mehrwertsteuer von 7 statt 19 Prozent in der Gastronomie und für Bürokratieabbau demonstrieren.

Autokoros machen sich auf den Weg

Auch in Barth, Ribnitz-Damgarten, Anklam, Wolgast und Bad Doberan werden die Teilnehmer der Autokorsos an ihren Sammelpunkten erwartet. Die ersten Autorkorsos sollen sich um 6 Uhr auf den Weg zu den Orten der Kundgebungen machen.

Teilnehmer versammeln sich

In Karlshagen auf Usedom und in Ueckermünde werden die ersten Teilnehmer der Autokorsos an ihren Sammelpunkten erwartet. Auch in Teterow und Güstrow hat die private Initiative "Unternehmeraufstand MV" zu einem frühen Treffpunkt aufgerufen. Erste Abfahren zu den Orten der Kundgebungen soll es gegen 6 Uhr geben. Ab dann ist auch mit ersten, größeren Einschränkungen im Berufsverkehr zu rechnen.

Polizei sperrt Autobahnabfahrten

Wegen der Autokorsos wird die Polizei mehrere Autobahnabfahrten zwischen 7 und 9 Uhr sperren. Auf der A19 Rostock-Berlin sind die Aus- und Auffahrten Kessin und Laage betroffen, auf der A20 Rostock-Kreuz Uckermark die Aus- und Auffahrt Dummerstorf.

Wieder Proteste im Berufsverkehr von MV

Erneut finden angemeldete Autokorsos und Kundgebungen statt, um auf Probleme der Unternehmer und Landwirte im Land aufmerksam zu machen. In Rostock, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg finden ab 11 Uhr (Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald) beziehungsweise 11.30 Uhr (Rostock, Schwerin) Kundgebungen statt. Die Sternfahrten dorthin starten ab 5.30 und 6 Uhr aus verschiedenen Orten im Land. Die Polizei empfiehlt, überall längere Fahrzeiten einzuplanen und wenn möglich auf Fahrten zu verzichten.

In diesen Orten starten die Sternfahrten am Morgen

Anklam: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Bad Doberan: um 6 Uhr nach Rostock

Barth: um 6 Uhr nach Stralsund

Bergen: um 7.30 Uhr nach Stralsund

Demmin: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Feldberg: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Greifswald: zwischen 5 und 12 Uhr nach Greifswald

Grimmen: um 6.30 Uhr nach Stralsund

Güstrow: um 6.15 Uhr nach Rostock

Hagenow: um 8 Uhr nach Schwerin

Karlshagen/Usedom: um 6 Uhr nach Greifswald

Ludwigslust: um 8 Uhr nach Schwerin

Neustrelitz: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Parchim: um 8 Uhr nach Schwerin

Pasewalk: um 7.30 Uhr nach Neubrandenburg

Penkun: zwischen 5 und 12 Uhr zum Grenzübergang Pomellen

Ribnitz-Damgarten: um 6 Uhr nach Stralsund

Stralsund: ab 12 Uhr

Teterow: um 6 Uhr nach Rostock

Ueckermünde: um 5.30 Uhr nach Greifswald

Waren: um 8 Uhr nach Neubrandenburg

Weitin: zwischen 6 und 7 Uhr nach Neubrandenburg

Wismar: um 8 Uhr nach Schwerin

Wrangelsburg: ab 12 Uhr nach Wolgast

Beeinträchtigungen ab morgens

Auf diesen Strecken kann es ab 7 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B106 zwischen Wismar und dem Abzweig B104 (hinter der Ortslage Kirch Stück)

B106 Westumfahrung Schwerin bis zur B321

B321 zwischen Parchim und Schwerin

B321 zwischen Hagenow und Schwerin

L72 zwischen Ludwigslust und Schwerin

Auf diesen Strecken kann es ab 6 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen:

B108 zwischen Teterow und Kronskamp

L39 zwischen Kronskamp und Kessin

B103 zwischen Güstrow und Kronskamp

L12 zwischen Galopprennbahn und Stadtgebiet Bad Doberan

B105 zwischen Bad Doberan (Alexandrinenplatz) und der Hansestadt Rostock

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.01.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Straßenverkehr