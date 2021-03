Stand: 23.03.2021 06:55 Uhr Protest gegen Corona-Maßnahmen in mehreren Städten in MV

In verschiedenen Städten in Mecklenburg-Vorpommern gab es am Montagabend Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. In Wismar versammelten sich etwa 130 Menschen zu einem sogenannten Spaziergang. Die Veranstaltung verlief friedlich sagte ein Polizeisprecher. Bei drei Verstößen gegen die Maskenpflicht sei eingeschritten worden. In Neubrandenburg demonstrierten etwa 60 Personen, weitere Aufzüge waren in Greifswald, Stralsund, in Benz auf Usedom und Wolgast unterwegs. | 23.03.2021 06:55