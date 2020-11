Protest der Landwirte vor Molkereien und Verarbeitern Stand: 11.11.2020 13:12 Uhr Landwirte demonstrieren an zehn Orten in Mecklenburg-Vorpommern für höhere Preise für Milch und Fleisch. Dazu sind die Bauern mit Traktoren vor Molkereien und bei Lebensmittelverarbeitern vorgefahren.

Einmal mehr haben Landwirte bundesweit gegen niedrige Preise für Milch und Fleisch demonstriert. In Mecklenburg-Vorpommern fuhren an zehn Orten Schlepper vor. Das Motto der Aktionen mehrerer Verbände, darunter "Land schafft Verbindung" und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, heißt "Schluss mit lustig", wie eine Sprecherin am Mittwoch erklärte.

"Ruinöse" wirtschaftliche Lage der Tierhalter

Mit den Aktionen wollen die Landwirte mehr Geld für Milch und Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch erzielen. So steht es in dem Positionspapier, das sie um 11:11 Uhr bei allen Molkereien im Land, dem Schlachthof in Teterow (Landkreis Rostock) und einem Lebensmittelhersteller in Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) abgegeben haben. Die wirtschaftliche Lage vor allem der Tierhalter sei "ruinös", hieß es.

Verständnis für Aktionen

Innerhalb einer Woche sollen die Verantwortlichen der Unternehmen antworten. Dann wollen die Bauern über weitere Aktionen entscheiden. Unter anderem fordern sie, dass der Milchpreis, der aktuell bei etwa 30 Cent liegt, um mindestens 15 Cent steigen soll. Außerdem fordern die Bauern einen Euro mehr pro Kilogramm Rindfleisch, 50 Cent mehr pro Kilogramm Schweinefleisch sowie 20 Cent mehr pro Kilogramm Geflügel. Auch bei der Arla-Molkerei in Upahl (Kreis Nordwestmecklenburg) gab es Proteste. Von dort kam grundsätzlich Verständnis für die Aktionen. Man wolle eine Preispolitik, die sich an Qualität und Wertschöpfung orientiere. Da sei aber auch der Einzelhandel gefordert, hieß es.

