Stand: 23.08.2021 08:30 Uhr Prora: Undichter Chlorbehälter sorgt für Brandalarm in KdF-Bau

Ein undichter Chlorbehälter hat etwa 50 Feriengästen in Prora auf Rügen einen unruhigen Sonntagabend beschert. Nach einem Brandmeldealarm im umgebauten ehemaligen KdF-Komplex holte die Feuerwehr sicherheitshalber alle Gäste aus dem Gebäude. Nachforschungen ergaben dann, dass im Hotelkeller ein Behälter mit Chlor-Lösung undicht war und Gas austrat. Solche chemischen Zusätze sind für Pools und Schwimmbäder nötig. Die Feuerwehr entsorgte den Behälter. Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Feriengäste am frühen Montagmorgen wieder in ihre Zimmer. | 23.08.2021 08:30