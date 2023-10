Stand: 10.10.2023 05:29 Uhr Prora: Mit Machete bedroht, mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt

Am Montag ist ein 33-Jähriger von einem 49-jährigen Deutschen ausgeraubt worden. Die beiden hatten zuvor einige Nächte gemeinsam in der Ortschaft Prora in den Dünen an einem Waldstück gezeltet. Plötzlich habe der 49-Jährige den jüngeren Mann mit einer Machete bedroht und Geld gefordert. Er sprühte seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und entwendete seinen Beutel. Darin: etwas Bargeld und persönliche Gegenstände. Der 33-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Die konnte den Angreifer im Umfeld des Tatorts festnehmen. Er hatte neben der Beute und den Tatwaffen ein verbotenes Einhandmesser dabei. Gegen den Festgenommenen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet. Zur Erstversorgung des Opfers kam ein Rettungswagen zum Einsatz.

