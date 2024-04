Stand: 29.04.2024 11:08 Uhr Prora: Feuerwehr-Drohnen-Einsatz wegen Ölflecken am Ostseestrand

Am Strand von Prora auf Rügen sind mehrere Ölflecken entdeckt und beseitigt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Binz wurde am Sonntag gegen 15 Uhr alarmiert und bestätigte am Einsatzort die Ölflecken im Sand. Nach Feuerwehrangaben wurde mit Hilfe einer Drohne nach weiteren Verunreinigungen gesucht. Nachdem die Ölflecken durch die Einsatzkräfte entfernt wurden, kümmerte sich die Wasserschutzpolizei um die Einsatzstelle und entnahm Proben. Derzeit ist noch nicht klar, woher die Ölverschmutzung kam. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung gegen Unbekannt.

