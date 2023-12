Stand: 17.12.2023 15:27 Uhr Prohn: Betrunkener Fahrer rammt parkende Fahrzeuge

In Prohn im Landkreis Vorpommern Rügen hat ein Autofahrer mit seinem Wagen am Sonntagmorgen mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt. Zudem war er in den Wintergarten eines Wohnhauses gefahren. Zeugen riefen die Polizei und stoppten den Autofahrer, in dem sie ihm den Fahrzeugschlüssel abnahmen. Bei dem 69-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille gemessen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Verletzte gab es nicht, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 8.000 Euro.

