Problemwolf: Was verschleiert Backhaus?

Agrarminister Till Backhaus (SPD) gerät wegen seiner Informationspolitik zu Wolfsrissen in die Kritik. Der Schafzuchtverband des Landes wirft ihm Verschleierung vor. Anlass sind jetzt bekannt gewordenen Rissvorfälle mit einem Problemwolf bei Grambow (Landkreis Nordwestmecklenburg) in der Nähe von Schwerin.

Problemwolf stammt aus Schleswig-Holstein

Dort hatte ein Wolf Ende Oktober Schafe gerissen. Eine DNA-Probe hat jetzt ergeben, dass es sich bei dem Raubtier um den sogenannten Problemwolf "GW924m" aus Schleswig-Holstein handelt. Das Tier war dort wegen mehrerer Attacken auf geschützte Herden zum Abschuss freigegeben - trotz seines eigentlich bestehenden Schutzstatus. "GW924m" hatte immer wieder spezielle Herdenschutzzäune überwunden.

Keine Information aus Schweriner Ministerium

Pikant für Backhaus: Über die Aktivitäten des Wolfs in Mecklenburg-Vorpommern informierte das Umweltministerium in Kiel mit einer eigenen Pressemitteilung. Aus Schwerin gab es keine öffentlichen Hinweise - offenbar auch nicht an Weidetierhalter. Der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes, Jürgen Lückhoff, reagierte empört. Eine frühzeitige Information sei dringend erforderlich gewesen. Die aber hätte aus Schwerin und nicht aus Kiel kommen müssen. Tierhalter hätten so die Gelegenheit bekommen, ihre Schutzmaßnahmen noch einmal zu verstärken.

Schafzuchverband kritisiert Zurückhaltung

Hier liege der Verdacht nahe, dass etwas verschleiert werden sollte, so Lückhoff. "Das ist typisch für die zurückhaltende Informationspolitik". Mit dem Problemwolf aus Schleswig-Holstein ergebe sich eine neue Lage, so der Verbandsvorsitzende: "Jetzt zeigt sich, wie gut wir auf solche Situationen vorbereitet sind." Das Schweriner Umweltministerium teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, man prüfe, "ob die Situation in Mecklenburg-Vorpommern mit der in Schleswig-Holstein im Hinblick auf die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme zur Tötung des Wolfes vergleichbar ist." Das heißt, die Behörden halten einen Abschuss - die sogenannte Entnahme - für denkbar.

Mehr Wolfsrisse als im Vorjahr

Bis November 2019 gab es im Land nach einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Statistik des Ministeriums 37 Wolfsangriffe auf Nutztiere, das sind mehr als 2018. Dabei wurden knapp 190 Schafe und andere Nutztiere getötet oder verletzt. In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Behördenangaben mittlerweile acht Wolfsrudel heimisch, sie haben in diesem Jahr mindestens 19 Welpen aufgezogen. Die jüngste Wolfsfamilie ist bei Grabow in der Nähe von Ludwigslust aktiv.

