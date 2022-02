Prerower Taufengel-Figur verschollen – jetzt mit Flügeln wieder zu Hause Stand: 11.02.2022 18:31 Uhr Ein 300 Jahre alter geschnitzter Taufengel aus der Prerower Seemannskirche war lange verschollen. In einer dunklen Ecke der Sakristei tauchte er wieder auf, allerdings als Wrack: ohne Arme, mit zerbröselten Zehen, zerstörter Haarpracht und vor allem - ohne Flügel. Ein Verein hat 15.000 Euro gesammelt und den Engel nun sanieren lassen.

von Carola Lewering, NDR 1 Radio MV

"Das war ein schlimmer Anblick", erinnert sich Susan E. Knoll, Vorsitzende des Fördervereins Seemannskirche Prerow e.V. "Ein Engel ohne Flügel, was Traurigeres kann es kaum geben." Sie brachte die Sanierung auf den Weg. Es fand sich ein Restaurator, der Erfahrungen mit spätbarocken Schnitzereien in norddeutschen Kirchen hat. Konservieren ist das eine, doch wie restauriert man nicht vorhandene Flügel? Hans Henning Bär und sein Team entschlossen sich, die fehlenden Teile des Engels bildhauerisch mit heimischem Lindenholz zu ergänzen. 220 Arbeitstage stecken nun in dem kleinen Engel.

Hasenhautfett, Kreide und viel Vorstellungskraft

Hasenhautfett und Kreide: Der Restaurator benutzte alte Rezepturen auch, um die neuen Teile zu konservieren. Besonders aufwendig war es, die kleinen Zehen an das Altholz anzufügen. Für die gab es sogar Vorlagen durch die anderen noch verbliebenen Engel. Aber wie sahen die Arme aus? Wohin zeigten die Finger? "Wir hätten theoretisch total daneben liegen können", räumt der Restaurator ein. "Man hätte ihn auch als restaurierten Torso in einer Vitrine ausstellen können. Doch wir haben beschlossen: Wir ergänzen die Teile, die wichtig sind, damit man ihn erleben kann." Und dazu gehören einfach die Flügel und die Arme, sagt Bär. "Und die Arme haben wir dann so gestaltet, dass der eine die Eintretenden begrüßt und der andere in Richtung Altar zeigt und sagt: Guckt mal, da komm ich her."

Aus der dunklen Ecke ins Rampenlicht

Der Engel hat nun einen neuen Platz in der Nähe des Eingangs. Dort schaut er freundlich auf die Besucher herab. Alle Beteiligten waren sich einig: Wer so lange in einer dunklen Kiste war, braucht jetzt dringend einen Platz im Rampenlicht. Von Anfang an war klar, dass der Wiederhergestellte nicht auf seinen alten Platz zurückgeht. Der wäre oben auf dem Taufgehäuse gewesen. Das ist eine Art überdachte Sitzgruppe mit Taufbecken. Wahrscheinlich, um beim Taufen eine Privatsphäre zu gewährleisten, oder aber auch, um in der kühlen Weite einer Backsteinkirche am Meer zu schützen. Das geschnitzte Ensemble stammt aus einer bekannten Stralsunder Bildschnitzerwerkstatt und muss in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts recht kostspielig gewesen sein. Der neue alte Engel muss am nah am Fenster gesessen haben. Die Feuchtigkeit dort ist vermutlich schuld an seinem Zustand.

Wer die Zunge raussteckt, muss einfach ans Fenster

Pastorin Ines Dobbe ist überzeugt, dass der Taufengel seinen Fensterplatz dem Umstand zu verdanken hat, dass er seinem Betrachter die Zunge rausstreckt. Anders als seine drei intakten "Geschwister" müssen frühere Besucher ihn nie vorn, sondern immer nur seinen Rücken gesehen haben. "Er ist noch kecker und hübscher, als ich erwartet habe", freut sich die Seelsorgerin. Sie war erst mit Beginn der Pandemie in die kleine Gemeinde auf dem Darß gekommen. Da war die Engelleidenschaft längst auf ihrem Höhepunkt. Als klar war, dass die Sanierung viel Geld kosten würde, fingen die Prerower an, zu spenden und Spenden zu sammeln. In etlichen Familien wünschte man sich neuerdings zum Geburtstag statt Blumen Spenden für den Taufengel.

Jeder kann Engel sein

"Ich bin ein Engel" – dieser Satz ziert inzwischen viele T-Shirts in Prerow, mit deren Verkauf die Restaurierung auch finanziert wurde. Da unter Pandemiebedingungen keine Feste zugunsten des Engels veranstaltet werden konnten, musste der Förderverein kreativ werden. So wurde also anstatt Waffeln zu verkaufen, Kleidung mit dem Konterfei des Engels samt Holzwurmlöchern bedruckt und verkauft. Die etwa 300 Mitglieder des Fördervereins haben so in wenigen Monaten sage und schreibe 15.000 Euro zusammen bekommen. Susan Knoll ist glücklich: "Ich glaube, dass gerade dieser Engel zeigt, wie groß die Kraft der Gemeinschaft von einem solchen Förderverein ist." Denn wunderbarer Nebeneffekt beim Spendensammeln waren die vielen Gespräche der Prerower miteinander, wenn auch oft nur telefonisch. Und so hat der Engel gemacht, was von Engeln erwartet wird: Er hat Hoffnung verbreitet und Menschen verbunden.

