Stand: 07.07.2023 05:03 Uhr Prerow: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit einem Auto

Am Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Prerow lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei missachtete die 47-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des 31-jährigen Motorradfahrers, als sie von der Schulstraße nach links in die Strandstraße abbiegen wollte. Daraufhin sei der Mann gegen das Auto geprallt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen worden. Die 47-Jährige habe einen Schock erlitten. Zur Unfallaufnahme sei die Strandstraße etwa zweieinhalb Stunden gesperrt worden, der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

