Stand: 01.02.2022 07:25 Uhr Prerow: Mann fällt bei Reparaturarbeiten vom Dach und stirbt

Ein Mann ist in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) vom Dach gefallen und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der 79-Jährige führte am Montagabend Reparaturarbeiten auf dem Dach eines Nebengebäudes seines Eigenheims durch. Warum der Mann dann plötzlich vom Dach stürzte, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 01.02.2022 07:24