Stand: 21.02.2022 06:00 Uhr Prerow: Leerstehendes Reetdachhaus niedergebrannt - Zeugen gesucht

Bei einem Feuer in einem leerstehenden Haus in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden. Der Brand war am Samstagabend ausgebrochen, das reetgedeckte Haus wurde durch das Feuer komplett zerstört. Verletzte gab es nicht. Wie die Polizei mitteilte, setzten unbekannte Täter das Wohnhaus wohl zwischen 19.00 und 20.30 Uhr in Brand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 21.02.2022 05:59

