Stand: 09.11.2020 14:42 Uhr Prerow: Kaum noch Patienten in der Ostseeklinik

Nachdem vor einer Woche die Ostseeklinik Prerow wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen wurde, ist der überwiegende Teil der 210 Patienten abgereist. Nur 18 positiv Getestete befinden sich noch in der Klinik. Sie sollten mit speziellen Infektionstransporten in ihre Heimatorte gebracht werden. Davon gibt es aber zu wenige, deshalb bleiben die Patienten in der Klinik. Ende der Woche endet die Quarantäne, dann können sie nach Hause. Alle Patienten sind symptomfrei und bekommen weiter ihre Reha-Behandlung. | 09.11.2020 14:42