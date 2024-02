Stand: 09.02.2024 15:18 Uhr Prerow: Inselhafen laut Nationalparkamt im Frühjahr startklar

Der neue Inselhafen vor Prerow auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll zu Beginn der diesjährigen Wassersportsaison in seinen Grundfunktionen fertig sein. Das teilte das Nationalparkamt am Freitag mit. Die 720 Meter lange Seebrücke, die vom Strandaufgang bis zu dem tropfenförmigen Inselhafen führt, wird die längste Seebrücke an der Ostsee sein. Der Hafen wird den Nothafen Darßer Ort ersetzen und einem Seenotrettungskreuzer sowie zahlreichen Segelbooten Platz bieten. Die mit 42 Millionen Euro veranschlagten Kosten trägt das Land.

