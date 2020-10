Stand: 15.10.2020 07:22 Uhr Potsdam statt Straubing: SSC-Volleyballerinnen müssen umplanen

Spielplanänderung für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin: Statt bei NawaRo Straubing treten die Mecklenburgerinnen jetzt am Sonntag beim SC Potsdam an. Die Volleyball-Bundesliga hat am Mittwoch das für Sonntag geplante Auswärtsspiel des Tabellenführers aus Schwerin in Straubing sowie die Partie der Potsdamerinnen gegen den Allianz MTV Stuttgart wegen positiver Corona-Tests im Umfeld der Teams aus Bayern und Baden-Württemberg abgesetzt. Die Partie gegen Potsdam wird am 24. Oktober nachgeholt. | 15.10.2020 07:22