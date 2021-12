Postamt Himmelpfort: 320.000 Briefe an den Weihnachtsmann Stand: 23.12.2021 08:09 Uhr Rund 320.000 Wunschzettel sind im Weihnachtspostamt in Himmelpfort eingegangen. Das meldet die Deutsche Post. Den weitesten Weg hatte ein Brief aus Neuseeland.

Ein Schutzengel für den Weihnachtsmann, bunte Bilder und kleine, gebastelte Weihnachtsbäume: auch in diesem Jahr hat das Weihnachtspostamt in Himmelpfort an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern rund 320.000 Wunschzettel erreicht. Geschrieben haben Kinder aus ganz Deutschland, rund 15.000 Briefe aber kamen auch aus dem Ausland: aus China, Russland und Polen zum Beispiel, aber auch aus Neuseeland. Insgesamt kamen Briefe aus 58 Ländern.

Die Top 5 Weihnachtswünsche

Wie die Deutsche Post in ihrer Pressemitteilung schrieb, hat die vierjährige Johanna aus Potsdam dem Weihnachtsmann einen Schutzengel gebastelt, damit er auf seinem Weg zu den Kindern gut ankommt. Emily aus Frankfurt/Oder, 7 Jahre alt, wünscht sich, dass ihr kleiner Bruder bald kommt und freut sich schon sehr, dass sie bald eine große Schwester ist. Und der fünfjährige Louis aus Zossen möchte vom Weihnachtsmann wissen, wie eigentlich seine Rentiere heißen. Aus den Wunschzetteln hat die Post eine Rangliste der häufigsten Wünsche erstellt. Mit dabei der Wunsch, Corona solle weggehen, aber auch die Hoffnung auf weiße Weihnacht, mit Schnee zum Schlittenfahren. Ebenfalls häufig gewünscht werden - vor allem von Mädchen - Puppen und Spielfiguren, auch Jungen folgen einem eher traditionellen Rollenbild und wünschten sich Spielzeugautos, wie Bagger, Polizeiautos und Feuerwehrfahrzeuge. Ältere Kinder hoffen, dass der Weihnachtsmann Spielkonsolen und Handys unter den Weihnachtsbaum legt.

Tradition Himmelpfort

Die Geschichte um das Weihnachtspostamt in Himmelpfort geht zurück bis auf das Jahr 1984. Damals schrieben die ersten Kinder Briefe an den Postamt und weil die Mitarbeiter diese Briefe nicht mit "Empfänger unbekannt" zurückschicken wollten, beantworteten sie diese kurzerhand selbst. Ab 1990 dann kamen immer mehr Briefe nach Himmelpfort, bis zu 2.000 pro Tag. Seit 1995 arbeiten im Postamt zusätzliche Mitarbeiter, damit die vielen Weihnachtswünschzettel bearbeitet werden können. Mit 320.000 Briefen in diesem Jahr ist die Zahl im Vergleich zu 2020 ungefähr gleich geblieben. Himmelpfort liegt in der Brandenburgischen Seenplatte, östlich von Fürstenberg, nahe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

