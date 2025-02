Post-Warnstreik in MV weitet sich aus: Bisher keine Einigung Stand: 28.02.2025 07:08 Uhr Der Warnstreik der Deutschen Post weitet sich aus. Heute folgte der nächste Schritt: Zehn größere Stützpunkte im Land werden bestreikt.

Die Warnstreiks bei der Deutschen Post führen weiterhin zu erheblichen Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sind bereits rund 460.000 Briefe und 25.000 Pakete liegengeblieben. Auch heute gehen die Arbeitsniederlegungen weiter.

Zehn größere Stützpunkte in MV

Nachdem am Dienstag und Mittwoch das Paketzentrum Neustrelitz bestreikt wurde, beteiligten sich am Donnerstag rund 230 Beschäftigte aus zwölf kleineren Zustellstützpunkten am Ausstand. Heute folgte der nächste Schritt: Zehn größere Stützpunkte im Land werden bestreikt. Laut ver.di könne sich die Zustellung von Paketen und Briefen wegen der Arbeitsniederlegung auch noch in der kommenden Woche verzögern.

Gewerkschaft fordert spürbare Gehaltserhöhung

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine spürbare Gehaltserhöhung. In den bisherigen drei Verhandlungsrunden konnte jedoch keine Einigung mit den Arbeitgebern erzielt werden. Die Tarifverhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Bis dahin müssen sich Postkunden in Mecklenburg-Vorpommern auf weitere Verzögerungen einstellen.

