Stand: 10.09.2020 09:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Post-Warnstreik: Tausende Pakete und Briefe bleiben liegen

Briefe und Pakete bleiben heute vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Bei der Deutschen Post sind die Mitarbeiter aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Damit bleiben bis zu 310.000 Briefe und 5.000 Pakete unbearbeitet, teilte die Gewerkschaft ver.di mit.

Mehrere Standorte in MV betroffen

Ver.di hat an den Standorten in Ludwigslust, Waren, im Schweriner Nordwesten sowie im Nordwesten von Rostock zu Warnstreiks aufgerufen. Ihre Forderung: Ein Plus von 5,5 Prozent für die Beschäftigten. Die Post hat bislang 1,5 Prozent angeboten. Ver.di argumentiert, dass die Post trotz Corona-Krise den Gewinn um 50 Prozent gesteigert habe.

