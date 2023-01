Stand: 14.01.2023 07:42 Uhr Positive Bilanz für 2022: Mehr Fahrgäste nutzten Südbahn

Zwei Mal mehr Fahrgäste haben 2022 die Südbahn zwischen den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte genutzt als im Jahr davor. Das teilte die Bürgerinitiative zum Erhalt und Ausbau der Strecke in Lübz mit. Ein Grund für die erhöhte Nutzung sei das Neun-Euro-Ticket. Dieses hätte viele Menschen in die Bahn gelockt. Außerdem seien im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Verbindungen angeboten worden. Das Ziel, eine Auslastung der Züge von 30 Prozent sei damit aber noch nicht erreicht. In Zusammenarbeit mit den Städten an der Strecke soll jetzt das Marketing weiter gestärkt werden.

