Stand: 04.01.2024 19:16 Uhr Poseritz: 32.000 Legehennen werden wegen Geflügelpest gekeult

In einem Zuchtbetrieb in der Nähe von Poseritz auf Rügen ist die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministerium müssen deshalb rund 32.000 Legehennen gekeult werden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat außerdem eine Schutzzone von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb eingerichtet. Auch im Bestand eines privaten Geflügelhalters in Stralsund wurde das H5N1-Virus festgestellt. 20 Enten und Hühner werden ebenfalls getötet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.01.2024 | 19:00 Uhr