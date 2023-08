Stand: 17.08.2023 13:22 Uhr Pomellen: Zivilstreife stellt gestohlenes Wohnmobil sicher

Zivilstreifen der Bundespolizei haben einen Fahndungserfolg gemeldet. Laut Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle eines Wohnmobils auf der A11 kurz vor der Grenze zu Polen Einbruchsspuren an dessen Tür fest, auch das Zündschloß sei manipuliert gewesen. Am Steuer saß ein 19-Jähriger aus Polen. Das ergab erst eine Überprüfung über den polnischen Grenzschutz, da er der Fahrer bei der Kontrolle keine Papiere vorlegen konnte, weder zu seiner Person noch zum Fahrzeug. Das Wohnmobil, so stellte sich schnell heraus, war kurz zuvor im brandenburgischen Bernau gestohlen worden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.08.2023 | 12:40 Uhr