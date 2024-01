Stand: 22.01.2024 17:09 Uhr Pomellen: Polizeikontrolle endet für 27-Jährigen im Gefängnis

An der Grenze zu Polen bei Pomellen haben Polizisten am Montagmorgen bei der Kontrolle eines Autos den 27-jährigen Beifahrer festgenommen. Laut Polizei hatte der Georgier noch eine Haftstrafe von 135 Tagen abzusitzen. Er war wegen Einbruchs und Diebstahls zu fast zwei Jahren Haft verurteilt worden. Davon hatte er nur einen Teil bereits in der JVA Stuttgart verbüßt. Aus Kostengründen sei er vor Ablauf der Strafe aus Deutschland ausgewiesen worden. Sollte er wieder einreisen, werde er festgenommen - so die Vereinbarung. Der 29-jährige Fahrer des gestoppten Wagens war mit einem gefälschten ukrainischen Führerschein unterwegs und zudem hatte sein Auto mit französischer Zulassung keine Auslandsversicherung. Er müsse sich dieser Verstöße wegen verantworten und sei nach Polen zurückgeführt worden.

