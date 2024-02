Pomellen: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen Stand: 09.02.2024 13:45 Uhr Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Pomellen einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Zu ihm gab es Fahndungen in drei Bundesländern.

Aufgefallen war der Mann den Beamten als Beifahrer in einem Auto in Pomellen bereits am vergangenen Mittwoch, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk heute mitteilte. Eine erste Überprüfung ergab, dass der 29-jährige Serbe gleich von drei Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben war - in Erfurt, Köln und Berlin.

Mann zweifelsfrei identifiziert

Der Mann war unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls mal mit einer Bande aber auch mit Waffen verurteilt worden. Außerdem sei er mit verschiedenen Pässen und Ausweisen unterwegs gewesen, mit Namen aus unterschiedlichen Nationen. Über einem Bildabgleich und Fingerabdrücke konnte die Bundespolizei den Mann zweifelsfrei identifizieren. Weil nicht nur Geldstrafen, sondern auch Haftbefehle gegen ihn vorlagen, wurde der Mann einem Richter am Amtsgericht Pasewalk vorgeführt. Der Festgenommene kam anschließend in die JVA Neustrelitz in Untersuchungshaft.

