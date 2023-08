Stand: 14.08.2023 11:58 Uhr Pomellen: Bundespolizisten verhaften verurteilten Räuber

Die Bundespolizei in Pomellen konnte einen per Haftbefehl gesuchten Räuber fassen. Der Mann hat noch mehr als vier Jahre Haft zu verbüßen. Der 45-Jährige war am Wochenende auf der A11 Richtung Stettin unterwegs und wurde kontrolliert, so ein Sprecher der Bundespolizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Polen von der Staatsanwaltschaft Bonn wegen eines schweren Raubüberfalls gesucht wurde. In Nordrhein-Westfalen ist er rechtskräftig zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nur wenig später wurde der Mann nach Polen abgeschoben und mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Nach seiner Verhaftung jetzt, brachten ihn die Beamten zunächst in die JVA nach Neustrelitz.

