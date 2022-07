Stand: 03.01.2022 14:00 Uhr Polzow: Pferd nach Stichverletzungen eingschläfert

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte im Süden Vorpommerns ein Pferd schwer verletzt. Laut Polizei wurden der Stute mehrere Schnittwunden im Beckenbereich zugefügt, das Tier musste anschließend eingeschläfert werden. Die Eigentümer fanden das Pferd am Morgen auf einer Weide am Ortsrand von Polzow. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Schaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.| 12.07.2022 14:00

