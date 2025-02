Polizist rettet Jungen aus vereistem Teich in Hagenow Stand: 22.02.2025 07:00 Uhr Ein 16-Jähriger musste in Hagenow von einem Polizisten aus eisigem Wasser gerettet werden. Er brach in eine dünne Eisdecke ein. Rettungsversuche von Zeugen waren gescheitert.

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitagnachmittag ein 16-Jähriger in einen vereisten Teich eingebrochen und kam alleine nicht mehr heraus. Rettungsversuche von Zeugen waren gescheitert. Sie hatten unter anderem versucht, den Jugendlichen mit einer Leiter ans Ufer zu ziehen.

Polizist holt Jungen aus Teich

Als die Polizei in der Nähe der Teichstraße eintraf, war der Junge schon etwa fünf Minuten im Wasser. Ein Polizist begab sich schließlich selbst ins Wasser und holte ihn heraus. Der Junge wurde dann leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist konnte den Dienst später fortsetzen.

Warnung vor zu dünnem Eis

Die Eisdecke sei sehr dünn und nicht tragend gewesen, schilderte die Polizei. Da es in den vergangenen Tagen schon andere gefährliche Situationen an Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern gab, wird dringend davor gewarnt, Eisflächen zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr.



Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.02.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim