Polizeitaucher wollen nach Flugzeugwrack im Ostorfer See suchen Stand: 22.08.2023 15:00 Uhr Polizeitaucher wollen am Mittwoch nach einem abgestürzten Kampfflugzeug im Ostorfer See in Schwerin suchen. Der Absturz soll sich vor rund 70 Jahren zugetragen haben, den Hinweis dazu lieferte ein Zeitzeuge.

Die Polizei hat eigenen Angaben nach von einem Zeitzeugen Hinweise auf den Absturz eines Kampfflugzeuges in den Ostorfer See vor rund 70 Jahren erhalten. Der Mann hatte erzählt, dass er als Kind gesehen habe, wie das Leitwerk eines Flugzeugs knapp einen halben Meter aus dem Wasser des Sees ragte.

Weitere Informationen 2013: MiG-15-Wrack im Schweriner Außensee entdeckt Ungewöhnlicher Fund im Schweriner Außensee bei Bad Kleinen im Jahr 2013: Rostocker Tauchschüler entdeckten das Wrack einer MiG 15, einer sowjetischen Militärmaschine. Bildergalerie

2013 MiG-Wrack im Schweriner Außensee entdeckt

Ob die Taucher etwas finden, ist völlig unklar. Schon mehrfach gab es Vermutungen um Flugzeuge oder sogar Panzer in den Seen um Schwerin. Hin und wieder wurden solche Relikte auch tatsächlich entdeckt. So waren vor zehn Jahren Tauchschüler des Forschungstauchzentrums der Uni Rostock nach einem Hinweis eines Anglers im Schweriner Außensee bei Bad Kleinen auf das Wrack einer MiG-15 gestoßen.

Sonar soll Suchgebiet eingrenzen

Bei der Suche am Mittwoch will zuerst die Wasserschutzpolizei den See auf einem mit Sonar ausgestatteten Boot abfahren. Sollten die Beamten ein Sonarecho empfangen, wollen die Taucher der Landespolizei die entsprechende Stelle genauer untersuchen. Der ganze Einsatz im Ostorfer See ist als Übung für die Polizeitaucher gedacht. Sollten sie kein Flugzeugwrack finden, wollen sie zumindest - wie schon vor rund zwei Wochen im Lankower See - wieder den Müll vom Seegrund aufsammeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.08.2023 | 16:00 Uhr