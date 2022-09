Polizeiseelsorge in MV: Erstmals eine Frau im Amt Stand: 28.09.2022 14:52 Uhr Christina Innemann ist ab Oktober die neue katholische Polizeiseelsorgerin in Mecklenburg-Vorpommern - erstmals auf einer ganzen, statt bisher nur auf einer halben Stelle, erstmals besetzt von einer Frau. Ihr Job: Sie soll den Mitarbeitern der Landespolizei in schwierigen Situationen zur Seite stehen.

von Katja Bülow

Überlastung, Anfeindungen, Einsätze, die an den Kräften zehren - Christina Innemann wird künftig seelische Unterstützung bieten, wo immer sie gebraucht wird. Dazu gehören nach ihrem Verständnis nicht nur lange Gespräche, sondern auch mal der kurze Schnack an der Kaffeemaschine, Seminare über Work-Life-Balance oder der Umgang mit Abschied und Neuanfängen im Leben. Und wenn es nötig ist, dann wird sie auch Polizisten zur Seite stehen, die beispielsweise nach einem Unfall Todesnachrichten an Angehörige überbringen müssen - eine Menge Aufgaben, noch dazu in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern.

Bisher in Studierendenseelsorge tätig

Gemeinsam mit ihrem Kollegen von der evangelischen Kirche wird Christina Innemann immerhin für 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei zuständig sein. Doch die 42-jährige Pastoralreferentin, die bisher in der Studierendenseelsorge in Rostock gearbeitet hat, freut sich auf den Job. Sie versichert: "Eine meiner Aufgaben wird es sein, dass ich versuche, Ehrenamtliche zu finden, die die katholische Polizeiseelsorge unterstützen." Außerdem haben das Land und die katholische Kirche ihren Posten gerade von einer halben auf eine ganze Stelle erweitert.

Seelsorge für alle, Glaube zweitrangig

Dass sie hauptamtliche Mitarbeiterin der katholischen Kirche ist, werde in der praktischen Arbeit eher zweitrangig sein, so sagt sie. "Ich glaube, wir haben gerade mal 17 Prozent Christen hier im Land, entsprechend wenige Katholiken bei der Polizei. Und ob ich jemandem ein Gesprächsangebot mache oder nicht, ist total unabhängig davon, ob der Christ ist oder nicht."

Angebote speziell für Polizistinnen

Welche Rolle es spielt, dass mit ihr erstmals eine Frau im Amt der katholischen Seelsorge ist? Die Mecklenburgerin ist sich nicht sicher. Aus ihrer bisherigen Erfahrung heraus vermutet sie aber: "Es könnte sein, dass sich Männer einer Frau gegenüber ein bisschen leichter öffnen, weil sie nicht das Gefühl haben, etwas beweisen zu müssen." Darüber hinaus möchte sie Angebote schaffen, die speziell auf die Bedürfnisse der weiblichen Angestellten der Polizei zugeschnitten sind.

Dienstsitz Sanitz

Erfahrungen mit dem Alltag der Polizisten im Land hat Christina Innemann bisher nicht. Aber sie bekommt eine berufsbegleitende Ausbildung. Und sie arbeitet auch eng zusammen mit ihrem Kollegen von der evangelischen Kirche. Ihr Büro richtet Christina Innemann nicht bei der Polizei in Rostock, der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ein. Statt dessen wird sie ihren Sitz im nahegelegenen Revier Sanitz, in einer kleinen Gemeinde mit weniger als 6.000 Einwohnern, haben. Mit einem Lachen erklärt sie: "Erstens hat die Rostocker Polizei ohnehin gerade keinen Platz. Und zweitens bin ich ja nicht nur für die große Stadt, sondern für die Fläche da. Und von Sanitz aus kann ich ganz gut starten und ausschwärmen."

