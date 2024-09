Polizeischutz für Elch in der Ostsee auf Usedom Stand: 17.09.2024 18:45 Uhr Ein ungewöhnlicher Anblick für Strandbesucher in Ahlbeck auf der Insel Usedom: Dort ist ein Elch in der Ostsee an der Grenze zu Polen aufgetaucht. Laut Polizei schien das Tier in einer Notlage. Die Rettung wird von Strandbesuchern behindert.

Auf der Insel Usedom befindet sich seit dem Vormittag ein Elch in der Ostsee. Das wuchtige Tier war immer wieder zwischen der Seebrücke Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und der Grenze zu Polen unterwegs. Die Tierrettung war zeitweise auf deutscher Seite vor Ort, musste den Einsatz aber abbrechen, weil der Elch wieder Richtung Polen schwamm.

Strandabschnitt für Elch gesperrt

Schaulustige am Strand von Ahlbeck verhinderten durch ihre Anwesenheit immer wieder, dass der Elch an Land kommen konnte. Laut Polizei schien das Tier in einer Notlage zu sein. Es zeigte Anzeichen von Erschöpfung und musste sich hinlegen. Zum Schutz des Elches wurde der Strandbereich auf einer Strecke von rund 600 Metern abgesperrt. Die Polizei versuchte sicherzustellen, dass sich der große Hirsch ans Ufer bewegen kann. Im Wasser bestehe die Gefahr, dass der Elch unterkühlt, hieß es von der Tierrettung Vorpommern-Greifswald. Die hofft, dass, wenn Ruhe eingekehrt ist, der Elch aus dem Wasser in ein Waldgebiet geht. Er tendiere dort hin, sagte Tierretter Klaus Kraft im Interview mit NDR 1 Radio MV.

Regelmäßige Elchsichtungen in Vorpommern

Elche gelten in Deutschland eigentlich als ausgestorben. Es kommt aber immer wieder vor, dass junge Elche auf der Suche nach neuen Revieren aus Polen, wo Tausende Tiere leben, nach Vorpommern kommen. Meist verschwinden sie wieder. 2020 schwamm ein Elch im Peenestrom, 2019 begegneten Bewohner einem jungen Elchbullen im Stadtgebiet von Anklam, 2017 war ein Elch mehrfach auf Usedom gesichtet worden. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass Elche im Nordosten heimisch werden. Dazu fehle es an ausgedehnten Feuchtgebieten.

