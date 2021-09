Polizeiruf 110 aus Rostock: Lina Beckmann Team-Partnerin von Anneke Kim Sarnau Stand: 13.09.2021 13:00 Uhr Der Polizeiruf 110 des NDR aus Rostock hat ein neues Kommissarinnen-Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermitteln und damit Sascha Bukow (Charly Hübner) ersetzen.

von Golo Schmiedt

Zu ihrer neuen festen Rolle als Melly Böwe im Rostocker Polizeiruf sagt Lina Beckmann im ersten gemeinsamen Interview, das die beiden Schauspielerinnen NDR MV Live gegeben haben, sie sei sehr aufgeregt und irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe! Als sie gefragt wurde, sei sie dennoch überrascht und auch etwas erschrocken gewesen.

Preisgekrönte Schauspielerin im "Polizeiruf 110" aus Rostock

Die preisgekrönte Schauspielerin Lina Beckmann stand in vielen Rollen auf der Theaterbühne, seit 2013 ist sie im Ensemble des Deutschen SchauSpielHauses Hamburg. Aktuell spielt sie die Hauptrolle in der Inszenierung König Lear. Im Kino und im Fernsehen war sie in vielen Filmen zu sehen. Für ihre schauspielerische Leistung in der Kinokomödie "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" bekam sie 2018 den Deutschen Schauspielerpreis und 2019 den Preis der deutschen Filmkritiker.

Bekannt aus dem Tatort und dem Rostocker Polizeiruf

Lina Beckmann hat auch in mehreren Tatort-Folgen mitgespielt und sogar schon einmal im Rostocker Polizeiruf: In der im März 2021 ausgestrahlten Folge Sabine spielt sie die Halbschwester von Kommissar Sascha Bukow (Charly Hübner). Mit Charly Hübner ist Lina Beckmann im echten Leben verheiratet. Seit Juni dieses Jahres ist klar, dass Charly Hübner nach fast zwölf Jahren und 24 Folgen Abschied vom Polizeiruf 110 nehmen wird.

Die Entscheidung für Lina Beckmann als neues Gesicht im Rostocker Polizeiruf-Team erläutert NDR Fernsehfilmchef Christian Granderath. Nach dem Abschied von Charly Hübner als Sascha Bukow hätten die Redakteurin Daniela Mussgiller und die Produzentin Iris Kiefer nach einer Figur gesucht, die einen ganz anderen Charakter hat, aber ihrer Kollegin Katrin König ebenfalls auf Augenhöhe begegnet, so Granderath. Hauptkommissarin Melly Böwe sei wie ein frischer Wind im Rostocker Revier: laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringe sie ein großes Herz und warmen Humor mit.

Letzter Auftritt von Charly Hübner

Charly Hübner wird ein letztes Mal im Januar 2022 als Kommissar Bukow zu sehen sein. Die Folge ist bereits abgedreht, prominent in einer Nebenrolle spielt darin übrigens der Musiker Bela B. von der Band „Die Ärzte“ . Der erste Polizeiruf mit dem neuen Ermittlerinnen-Duo Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann, alias Katrin König und Melly Böwe wird aktuell noch gedreht. Der Sendetermin wird im ersten Halbjahr des Jahres 2022 liegen. Klar ist: Neben Maria Furtwängler und Florence Kasumba im Göttinger „Tatort“ spielen Sarnau & Beckmann dann das zweite Ermittlerinnen-Duo des NDR.

