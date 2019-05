Stand: 20.05.2019 16:00 Uhr

Polizeikonzept: Panzer und Wasserwerfer für die Fusion?

Die Polizei Neubrandenburg bereitet sich offenbar seit Monaten auf einen weitaus größeren Einsatz rund um das Fusion Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) vor, als bislang bekannnt. Das berichtet "Zeit Online" unter Berufung auf interne Papiere der Polizei.

Polizei bestätigt Pläne

Auf Anfrage von NDR 1 Radio MV bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass die Polizei erwägt, beim Fusion Festival mit Räumpanzern und Wasserwerfern präsent zu sein. Der Veranstalter Kulturkosmos lehnt das entschieden ab. Die Veranstalter werfen der Polizei außerdem vor, interne Unterlagen zum Sicherheitskonzept weitergegeben zu haben, ohne persönliche Daten zu schwärzen. Dies sei im Zusammenhang mit einer Bachelorarbeit an der Polizeischule in Güstrow geschehen.

Sicherheitskonzept auf Basis einer Bachelorarbeit?

Wie es von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow heißt, gab es vom Polizeipräsidium Neubrandenburg die Anregung im Rahmen einer Bachelorarbeit ein Sicherheitskonzept für die Fusion zu erstellen. Das Thema wurde 2018 an einen Studenten vergeben. Für die Arbeit seien die Unterlagen des Fusion-Veranstalters Kulturkosmos weitergegeben worden. Es sei richtig, dass dort Namen und Telefonnummern nicht geschwärzt wurden. Man sei davon ausgegangen, dass die persönlichen Daten Teil des Konzeptes seien. Das fertige Polizeikonzept für die Fusion sieht nun unter anderem den Einsatz von Wasserwerfern vor. Letztlich setze man jedoch auf ein vertrauensvolles Miteinander, so die Polizei.

Das Festival Fusion lockt jährlich 70.000 Besucher aus der ganzen Welt nach Lärz - bisher ohne Polizeipräsenz. Erstmals wollen die Beamten direkt auf dem Gelände eine Station einrichten. Das lehnen die Veranstalter ab.

