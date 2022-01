Polizeikontrollen mit Schwerpunkt Licht Stand: 04.01.2022 06:22 Uhr Dunkelheit, Nebel und Regen erhöhen im Winter das Risiko von Verkehrsunfällen. Bei ihren Schwerpunktkontrollen konzentriert sich die Polizei daher jetzt auf die Beleuchtung.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern setzt bei ihren Verkehrskontrollen auch in diesem Jahr jeden Monat einen anderen Schwerpunkt. Unter dem Motto "Fahren.Ankommen.LEBEN!" liegt der Fokus dabei auf Gefahrenquellen, die häufig Unfälle verursachen.

Richtige Beleuchtung im Winter besonders wichtig

Schwerpunkt im Januar ist das Thema Licht - sowohl am Auto als auch an Motorrad oder Fahrrad. Gerade in den dunklen Wintermonaten kann gefährlich werden, wenn ein Verkehrsteilnehmer nicht gut sehen kann und auch selbst nicht gesehen wird - erst recht, wenn noch Nebel oder Regen dazukommen. Im gesamten Land kontrollieren die Beamten deshalb, ob das Licht an den Fahrzeugen an ist und richtig funktioniert.

Meist zweistelliges Bußgeld bei Lichtmangel

2020 wurden laut Polizei rund 700 Ordnungswidrigkeiten wegen fehlenden oder mangelhaften Lichts festgestellt. In der Regel folgt dann ein zweistelliges Bußgeld. Zum Auftakt der Licht-Kontrollen findet in Wolgast eine Präventionsveranstaltung mit Vorschulkindern statt.

