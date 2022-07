Stand: 01.07.2022 17:22 Uhr Polizei warnt vor WhatsApp-Betrügern

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat im ersten Halbjahr 2022 bereits mehr als 600 Betrugsversuche über den Messengerdienst WhatsApp registriert. Dabei hätten die Betrüger rund eine halbe Million Euro erbeutet, so die Behörde. Dabei bekommen die potenziellen Opfer eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer. Der Text lautet zum Beispiel: "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer." Wer reagiert, bekommt in der Regel eine zweite Nachricht mit einer Geld-Forderung, weil das angeblich defekte Handy hohe Kosten verursache. Die Polizei rät, auf Sprache und Grammatik zu achten, nie selbst Klarnamen zu nennen und im Zweifel lieber per Anruf zu überprüfen, ob es sich wirklich um eine Verwandte handelt | 01.07.2022 17:20