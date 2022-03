Stand: 23.03.2022 14:15 Uhr Polizei warnt vor Betrugsmasche über WhatsApp

Die Masche mit dem Betrug per WhatsApp habe in den vergangenen Tagen massiv zugenommen, so die Polizei. Bisher ist insgesamt ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden. Eine Frau aus Neubrandenburg hat beispielsweise eine Nachricht erhalten, dass das Handy ihrer Tochter kaputt sei. Anschließend wurde sie mehrfach aufgefordert Geld zu überweisen. Sie dachte, dass sie ihre Tochter nicht mehr erreichen könne und überwies die Summe. Später flog der Betrug auf. | 23.03.2022 14:15