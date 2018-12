Stand: 20.12.2018 06:30 Uhr

Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt erneut vor Betrügereien. In und um Güstrow hat sich ein Unbekannter am Mittwochabend am Telefon als Polizist ausgegeben.

Betrüger gibt sich als Polizist aus

Die Polizeiinspektion Güstrow hat am Mittwochabend acht Anzeigen aufgenommen. Die Beamten schätzen, dass es vermutlich noch mehr Anrufe des angeblichen Polizei-Mitarbeiters gab. Betroffen waren vor allem ältere Menschen. Ihnen wurde von einem Mann mitgeteilt, dass eine Diebesbande in der Gegend ihr Unwesen treibe. Ein Teil der Täter sei bereits gefasst und ein gefundenes Schriftstück deute darauf hin, dass auch der Angerufene Ziel der Bande sei. Anschließend wurden Fragen zu Geld, Schmuck oder Bankkonten gestellt. Im Display der Angerufenen stand eine Güstrower Vorwahl mit einer vierstelligen Nummer, die nicht existiert. Geschädigt wurde in diesem Fall noch niemand.

Zudem wurden bereits Anfang der Woche zwei Seniorinnen mit dem Enkeltrick an der Seenplatte um insgesamt 34.000 Euro betrogen.

Starke Zunahme von Trickbetrügereien

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern registriert immer mehr Trickbetrug-Straftaten. Im ersten Halbjahr 2018 waren es nach Angaben des Landeskriminalamtes 712 - und damit mehr als viermal so viele wie im Vergleichszeitraum 2015. Auch im Vergleich zu 2017, als knapp 400 Fälle in den ersten sechs Monaten registriert wurden, ist die Zahl deutlich angestiegen. Die Opfer sind meist Senioren.

