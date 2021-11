Stand: 30.11.2021 16:46 Uhr Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche über Messenger-Dienste

Um mehr als 1.300 Euro hat sich eine Frau aus Neustadt-Glewe von Betrügern bringen lassen. Per WhatsApp hatte sich eine fremde Person als ihre Tochter ausgegeben, so die Polizei. Die falsche Tochter erklärte ihre neue Handynummer damit, dass ihr altes Handy kaputt sei. Nach einigen Mitteilungen bat die Person das Opfer um einen größeren Betrag – damit wolle sie eine ausstehende Rechnung bezahlen. Die Frau fiel auf den Betrug herein und überwies das Geld auf ein fremdes Konto. Erst danach rief sie ihre echte Tochter an - dadurch fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche über Messenger-Dienste. | 30.11.2021 16:21