Stand: 02.06.2020 17:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Polizei sucht Hinweise: Wer ist der Tote von der Steilküste?

Mit Bildern des Toten versucht die Polizei in Vorpommern Klarheit über die Umstände eines Steilküstenabsturzes auf Rügen und die Identität des Mannes zu klären. Der Mann war bereits am 12. Februar am Fuße der Wissower Klinken tot gefunden, wie ein Sprecher der Polizei in Stralsund mitteilte.

Keine Übereinstimmungen mit Vermisstenfällen

Rechtsmedizinische Untersuchungen hatten ergeben, dass der Mann vermutlich abgestürzt und an den Verletzungen gestorben ist. Die bisherigen Ermittlungen, darunter Vergleiche mit Vermisstenfällen auch über Mecklenburg-Vorpommern hinaus, seien noch erfolglos geblieben, hieß es.

Etwa 55 Jahre alt und von gepflegter Erscheinung

Hinweise für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht, unklar sei aber weiter, wie es zu dem Absturz kam. Die Staatsanwaltschaft habe der Veröffentlichung der Bilder zugestimmt. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt und von insgesamt gepflegter Erscheinung gewesen sein. Die Kreidesteilküste ist bei den Wissower Klinken rund 80 Meter hoch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.06.2020 | 18:00 Uhr