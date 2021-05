Stand: 19.05.2021 07:52 Uhr Polizei sucht Bildmaterial von Hansa-Fan-Blockade auf A9

Nach der Blockade der Autobahn 9 in Bayern durch Rostocker Fußballfans am vergangenen Sonnabend sucht die Polizei Foto- und Videoaufnahmen von Zeugen. Die Polizei in Ingolstadt ermittelt zusammen mit Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Landfriedensbruchs, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Dafür ist ein Medien-Upload-Portal freigeschaltet worden. | 19.05.2021 07:49