Stand: 21.03.2021 08:27 Uhr Polizei stoppt drei angetrunkene Autofahrer

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern drei junge alkoholisierte Autofahrer gestellt. Auf Rügen flüchtete ein 18-Jähriger zunächst mit dem Wagen seines Vaters vor einer Polizeikontrolle, konnte aber kurz danach gestellt werden. Einen Führerschein hatte er nicht. In Rostock fuhr ein 22-jähriger Italiener beim Abbiegen gegen eine Fußgängerampel. Auch er besaß keine Fahrerlaubnis. Mit 1,56 Promille Alkohol im Blut fuhr ein 20-Jähriger zwischen Lubmin und Spandowerhagen ein Verkehrsschild um. Als er in Wolgast gestoppt wurde, gestand er, das Auto von einem Freund ohne dessen Wissen "ausgeliehen" zu haben. | 21.03.2021 08:25